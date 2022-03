Ucraina, ragazzina fuggita dalla guerra abbraccia in Puglia la sua famiglia

Per giorni la 12enne Alisa ha raccontato ai compagni di scuola della guerra in Ucraina, nella sua terra, della sua famiglia rimasta lì, sotto le bombe. Oggi la sorpresa: è riuscita a riabbracciare i suoi parenti, soprattutto suo fratello. Il piccolo miracolo è avvenuto proprio nell’atrio della scuola secondaria di primo grado “De Nittis” di Barletta. Il fratello di Alisa e sua moglie sono stati per giorni in un bunker, senza luce, al freddo, con poche provviste, e dieci giorni fa sono riusciti a scappare in Polonia: da lì sono poi partiti alla volta della Croazia e con un traghetto hanno raggiunto la Sesta provincia pugliese.

APPROFONDIMENTI LECCE Dal Salento all'Ucraina: cibo, medicinali e coperte. Consegnati... BARI Ucraina, mamma e figli rifiugiati positivi al covid. Ricoverati... ATTUALITA' Al Bano accoglie tre profughi: «Anche io sono stato ospitato...

Al Bano accoglie tre profughi: «Anche io sono stato ospitato molte volte in Ucraina»

L'abbraccio con il fratello

Un abbraccio durato un’eternità con la ragazzina, che ha commosso davvero tutti. “Alisa ha avuto la necessità di condividere con i compagni di classe questa esperienza terribile – ha detto l’insegnante, Ester Alfarano -. Ci ha tenuto al corrente di ciò che accadeva nella sua città mostrandoci foto e video inviate dalla nonna, i messaggi del fratello, ma soprattutto comunicandoci le sue emozioni, che noi, come classe, abbiamo sostenuto e incoraggiato. Per noi è stato vivere, con lei, la guerra minuto per minuto.

Ucraina, mamma e figli rifiugiati positivi al covid. Ricoverati all'ospedale piediatrico di Bari

Stamattina ci siamo emozionati: è una sorpresa, ma anche una grande speranza per tutti”. Ora il fratello di Alisa e sua moglie saranno ospitati da un bed&breakfast cittadino: “Speriamo di tornare in Ucraina appena la guerra sarà finita – hanno detto -, ma l’accoglienza e l’amore della vostra terra, dell’Italia, è una cara carezza per questi tempi difficili”