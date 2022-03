Dal Salento all'Ucraina: cibo, medicinali e coperte. Consegnati 150 quintali di generi di prima necessità

La solidarietà dei salentini per il popolo ucraino. Un carico di 31 pedane con circa 150 quintali di cibo, medicinali, coperte e altri generi di prima necessità è partito questa mattina da Galatina a bordo di un Tir diretto in Romania per aiutare il popolo ucraino.

È il risultato della raccolta "Uniti per l'Ucraina", iniziativa promossa dagli assessorati alle politiche sociali dei Comuni di Galatina, Soleto, Aradeo, Cutrofiano, Neviano e Sogliano Cavour facenti parte dell'Ambito territoriale sociale di Galatina, che hanno coordinato il desiderio della società civile di aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

Arrivato a destinazione, il carico verrà affidato ai volontari italiani dell'associazione Sermig-Arsenale della Pace di Torino, che si occupa di aiuti umanitari.