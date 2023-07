Tuffo illegale a Polignano a Mare: turista si "butta" da 32 metri di altezza, il video da brividi

Un tuffo da 32 metri di altezza in mezzo allo stupore dei bagnanti. È il gesto folle di un turista che sabato 22 luglio a Polignano a Mare si è tuffato dagli scogli direttamente in acqua da un'altezza record, violando una proprietà privata. Il momento è stato ripreso da un residente che ha condiviso il video sui social.

Il tuffo è stato ampiamente rivendicato sui social da un ragazzino di 17 anni, un ucraino che vive in Svizzera e che si chiama Nikita. Il ragazzo, come riporta il corriere del Mezzogiorno, sarebbe un appassionato di tuffi estremi e si allena a pochi chilometri da Ginevra. Nikita si trovava in Puglia per vacanza quando ha deciso di esibirsi in un tuffo a dir poco spericolato, lanciandosi dalla terrazza di un privato.

Il rischio della denuncia

Il sindaco della città, Vito Carrieri, starebbe valutando se denunciare il ragazzo ucraino o lasciare campo libero solo al proprietario della casa. Quest’ultimo intanto pare non ci abbia pensato due volte e appena individuato il tuffatore abusivo ha subito affidato il caso al suo avvocato.