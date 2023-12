​​Presunti atti sessuali su studentesse: docente di educazione fisica assolto

"È plausibile ritenere che l'imputato, avvicinandosi alle vittime, inavvertitamente, abbia finito per serbare atteggiamenti certamente sconvenienti, con gesti che devono tuttavia ritenersi casuali ed involontari, senza avere l'intenzione di far loro subire un atto sessuale non dovuto. In sostanza, è verosimile che le ragazze abbiano interpretato, equivocando, in malam partem, quello che è stato un fortuito toccamento, causato dalla vicinanza dei due soggetti, ed esasperato nelle loro menti gli atteggiamenti, pur certamente sconvenienti, serbati dal docente".

Con queste motivazioni il Tribunale di Trani ha assolto un professore di educazione fisica dall'accusa di atti sessuali nei confronti di alcune allieve minorenni.

La storia

La vicenda risale al 2019, quando il professore insegnava in un istituto superiore della provincia di Bari.

Tra i fatti contestati al docente, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, "gesti inopportuni" più che vere e proprie molestie. Negli atti dell'accusa, ad esempio, l'aver spinto un'alunna di 15 anni in direzione del pallone o l'essersi introdotto nello spogliatoio insieme a una studentessa, di averle messo la mano sul fianco e di averla spinta verso il bagno; infine si sarebbe avvicinato da dietro ad un'allieva che stava per effettuare una battuta. In quattro si erano costituite parte civile, la Procura aveva chiesto l'assoluzione. In sede di incidente probatorio le presunte vittime hanno confermato i gesti ma senza mostrare "alcun segno di astio o rancore nei confronti dell'imputato, dipinto da loro stesse come un bravo docente". Il procedimento disciplinare nei suoi confronti si era già chiuso con l'archiviazione.