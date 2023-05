Proiettile in un plico postale a un dirigente. E una lettera: «Smettila di dare fastidio»

Un proiettile è stato recapitato ieri pomeriggio a Giuseppe Sangirardi, dirigente dell'ufficio urbanistico del Comune di Terlizzi, in provincia di Bari. Insieme alla pallottola anche una lettera minatoria contenuta in un plico postale in cui è chiesto espressamente all'uomo di smettere di «dare fastidio».

L'allerta

Il dirigente 60enne ha allertato subito i carabinieri che ne hanno sequestrato il materiale. Plico, lettera e bossolo saranno sottoposti a verifiche, per comprenderne il calibro e trovare eventuali impronte digitali.

Il precedente

Sangirardi, già nel 2016, aveva ricevuto un'altra lettera minatoria in cui si rivendicava l'incendio dell'auto dell'ingegnere avvenuto l'anno precedente, mentre era parcheggiata a pochi passi dal comune di Bitonto, in cui svolgeva il ruolo di responsabile dell'ufficio urbanistica.