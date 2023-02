Un proiettile recapitato a casa: minaccia all'ex amministratore del Comune

Un proiettile è stato recapitato, domenica scorsa, nella cassetta postale di Francesco Marra, già assessore del Comune di Pulsano durante l'Amministrazione Lupoli.

Lo stesso Marra racconta di aver denunciato l'episodio ai carabinieri della locale stazione, rimarcando l' intenzione di portare avanti il proprio impegno politico.

Sono in corso indagini per accertare i responsabili del gesto.



"Mi auguro - scrive Marra sul suo profilo social - che quanto successo non sia collegato né al post Facebook pubblicato qualche giorno prima in cui ho espresso la mia opinione sul sistema di gestione di alcuni uffici del Comune di Pulsano e le relative interferenze sulla politica locale, né all’articolo apparso su una testata giornalistica locale che mi designava come uno dei probabili candidati a sindaco".

"Naturalmente sia chiaro: non arretrerò di un centimetro nel mio impegno politico. È chiara - conclude l'esponente politico - l’apprensione per i miei affetti più cari ma questo avvenimento non mi farà desistere dalla continua lotta per il bene della mia comunità".

Le reazioni

"Il proiettile che qualcuno ha inviato all'amico Francesco Marra, ex assessore del Comune di Pulsano di Fdi, desta certamente preoccupazione ed una profonda riflessione, ma non servirà ad ostacolare un militante che da anni opera al servizio della sua Pulsano e della destra ionica. Il coordinamento provinciale di FdI è dalla sua parte, convinto che le Forze dell'ordine faranno presto luce su questo gesto di assoluta vigliaccheria. Francesco non sei solo. C’è tutta una Comunità che ti è accanto.” Lo dicono l'on. Dario Iaia, coordinatore provinciale FdI Taranto, on. Giovanni Maiorano, sen. Maria Nocco, Renato Perrini, consigliere regionale di FdI e presidente della commissione regionale Antimafia.