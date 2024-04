Un tampone salivare individua il rischio di tumore al pancreas: lo screening in Puglia

Un tampone salivare, che studia un pannello di 41 geni di predisposizione, per individuare soggetti ad alto rischio di tumore al pancreas. All'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, struttura di ricovero e cura a carattere scientifico, è iniziato uno screening genetico sulle prime cinque persone che, tramite l'ambulatorio pancreas dell'Istituto, sono state arruolate per uno studio multicentrico di sorveglianza prospettica dei soggetti a rischio genetico di cancro del pancreas.

Non si tratta quindi di uno screening di massa, ma di una analisi mirata verso soggetti con almeno due parenti affetti da cancro del pancreas.

"L'oncologico barese - afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne - da un anno aderisce al registro italiano di famiglie a rischio di cancro del pancreas e mette a disposizione consulenze ed esami per la diagnosi precoce".

Delle Donne spiega che "la sorveglianza radiologica è stata effettuata con risonanza magnetica sempre nel nostro istituto, per una presa in carico globale, da radiologi dedicati. Nel 20% dei casi i soggetti hanno richiesto e fruito di una consulenza psicologica, nel 10% di una valutazione nutrizionale. Ringrazio per questo tutto lo staff dell'ambulatorio pancreas".