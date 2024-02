Re Carlo ha il cancro, l'annuncio di Buckingham Palace: «Scoperto durante l'intervento alla prostata. Ha già iniziato le cure»

Re Carlo III ha un cancro.E oggi ha iniziato le cure. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata. Nel comunicato non si precisa il tipo di cancro che ha Carlo.

Re Carlo dimesso dalla clinica dopo l'intervento alla prostata, tornato nella sua residenza con la moglie Camilla

Quale tipo di tumore ha il re?

Il tipo di cancro non è stato rivelato, ma secondo una dichiarazione del palazzo il re ha iniziato oggi «cure regolari». Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sullo stadio del cancro o sulla prognosi.

Il comunicato di Buckingham Palace

Nella nota si precisa che «sua Maestà è stata curata per un ingrossamento benigno della prostata» ed è stato «durante questo intervento che è stato notato questo secondo problema, successivamente diagnosticato come una forma di cancro».

Cure iniziate

Il monarca, 75 anni, è tornato a Londra da Sandringham nel Norfolk stamattina. Buckingham Palace sottolinea come abbia già iniziato il trattamento ambulatoriale. Domenica, riferisce la BBC, è stato visto durante una funzione religiosa a Sandringham.

L'intervento alla prostata

Ha subito un intervento alla prostata in un ospedale privato di Londra più di una settimana fa. «Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro», riferisce Buckingham Palace, sottolineando che re Carlo - a cui è stato diagnosticato un cancro - si è recato questa mattina da Sandringham a Londra per iniziare le cure.

Harry rientra a Londra