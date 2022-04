SuperEnalotto, Puglia baciata dalla fortuna: vinti oltre 60mila euro

La dea bendata bacia la Puglia. In questo caso, è la provincia di Bari a esultare con una vincita da più di 60mila euro. Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 23 aprile, con il Jackpot che arriva a 193,6 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 26 aprile.

È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5" da 64.053,76 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Bitonto (BA) presso il punto vendita Sisal Tabaccherina Tatulli situato in piazza Caduti del Terrorismo, 19. La combinazione vincente è stata 6, 18, 23, 33, 57, 71, J 65, SS 32.

Nell'ultimo concorso migliaia di vincite

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 611.411 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.