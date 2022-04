Puglia fortunata, più di 50mila euro vinti negli ultimi concorsi di Lotto e Superenalotto

Puglia fortunata negli ultimi concorsi del Lotto e del Superenalotto. Più di 50mila euro, in totale, l'ammontare delle vincite.

Lotto, vincite a Manduria e Guagnano

Il Lotto regala poco più di 27mila euro tra Lecce e Taranto: si festeggia a Guagnano, in provincia di Lecce, con un colpo che sfiora i 14mila euro, e a Manduria, in provincia di Taranto, con altri 13.800 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 298,7 milioni da inizio anno.

Il Superenalotto premia Trinitapoli

Passando invece al SuperEnalotto: nel concorso del 16 aprile - come riporta Agipronews - è stato centrato un “5” del valore di 25.627,17 euro ciascuno. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Carducci 38/40 a Trinitapoli, nella provincia di Bat. Il Jackpot, intanto, continua a salire, toccando quota 189,8 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.