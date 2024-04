Sorpresa (brutta) nell'uovo di Pasqua: ci sono degli insetti

La sorpresa è tutt'altro che dolce. O preziosa. No, stavolta è decisamente una brutta sorpresa quella che una famiglia pugliese ha trovato in un uovo di Pasqua: nella confezione di plastica che sorregge l'uovo, infatti, c'erano degli insetti.

Il problema si è verificato in uno delle quattro uova di Pasqua acquistate da una famiglia di Gioia del Colle come spiega il Corriere del Mezzogiorno. Secondo quanto riferito si tratterebbe di una confezione di un'industria di cioccolateria pugliese: prodotti che non erano scaduti - la scadenza era al 31 dicembre 2024 - ma la famiglia ha deciso di sporgere reclamo all'azienda.