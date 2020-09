Bari, la figlia neopatentata al sindaco: «Papà non è colpa mia se ci sono le buche...»

Papà sindaco, figlia neopatentata. Location? Le strade di Bari. Antonio Decaro, primo cittadino del capoluogo pugliese, regala un sorriso ai suoi follower condividendo una foto su Facebook che arriva dritta al cuore: «Primo giro da neopatentata. Fa impressione come crescono, mi sembra ieri che ha imparato ad andare in bici senza rotelle. La prima cosa che mi ha detto è stata: papà non è colpa mia se sulle strade ci sono le buche. Ho evitato di chiederle: la colpa di chi è?» Antonio Decaro, uno dei sindaci più attivi sui social specialmente durante il lockdown, ha voluto rivelare uno spaccato del suo privato a chi lo segue da tempo. Tra questi ci sono i suoi "amici" e anche i suoi "nemici politici". Siamo sicuri che, per una volta, tutti sono stati d'accordo nel cliccare "pollice alto" al papà e, soprattutto, alla figlia Giorgia...

Ultimo aggiornamento: 16:53

