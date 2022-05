Sequestro di eroina: trovato in macchina con un quantitativo da oltre 100mila dosi

La Guardia di finanza ha arrestato ad Altamura, nel Barese, un 31enne di nazionalità albanese trovato in possesso di 5,4 chili di eroina. Durante il controllo di un'auto con a bordo l'uomo, i finanzieri hanno scoperto 10 confezioni a forma di parallelepipedo, contenenti la droga poi sequestrata.

Nei confronti del 31enne il gip ha convalidato l'arresto eseguito in flagranza e ha disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dall'eroina sequestrata - stimano i militari - si sarebbero potute ricavare oltre 100mila dosi che, se cedute nelle locali piazze di spaccio, avrebbero consentito guadagni illeciti per oltre 700 mila di euro.