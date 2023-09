Ladri in fuga speronano l'auto del vigilante: far west in periferia

​Ladri in fuga speronano l'auto del vigilante e fanno perdere le proprie tracce. Il furto è stato sventato, ma la guardia giurata ha riportato alcune ferite.

Speronamento e fuga

Scene da film alle prime luci dell'alba in periferia a Ruvo di Puglia: la zona tra via Madonna delle Grazie incrocio con via Pier Paolo Pasolini per qualche minuto è sembrata il set di un film poliziesco. Culminato con i ladri che si danno alla fuga dopo avere speronato con un Suv di colore nero la pattuglia dell'istituto di Vigilanza Metronotte.



Ancora ignoto l'obiettivo dei malviventi, al vaglio dei Carabinieri della stazione di Ruvo intervenuti sul posto, ma disturbati nel loro intento criminale dalla pattuglia della Metronotte.

Guardia giurata ferita



La guardia giurata, soccorsa dai colleghi e dal personale del 118 arrivati sul luogo, ha riportato alcune fratture e trasportato in ospedale per le cure del caso.