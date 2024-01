Pioggia sui campi, Coldiretti: «Una manna per gli agricoltori»

L'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla Puglia è "una manna per gli agricoltori" che a inizio inverno hanno convissuto "con temperature calde" rispetto alla media del periodo. È quanto sostiene Coldiretti Puglia che teme però l'arrivo del gelo.

Gli eventi estremi

L'associazione infatti ricorda che lo scorso anno si sono verificati «96 eventi estremi che hanno causato la perdita del 34% della produzione» nelle campagne. «La pioggia per essere un sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa - spiega in una nota Coldiretti Puglia - mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente, provocano danni». Se da un lato le temperature troppo basse e improvvise possono compromettere i raccolti, dall'altro il freddo aiuta «a fermare gli insetti dannosi per le colture che potrebbero attaccare i raccolti nella prossima primavera», aggiunge l'associazione che chiede anche di controllare l'uso dell'acqua in relazione ai cambiamenti climatici. «La gestione delle risorse idriche diventa strategica e per questo sono stati ideati sistemi di irrigazione automatizzati e controllati tramite app», fa sapere Coldiretti Puglia. La tecnologia al servizio dell'agricoltura permette «la mappatura e il monitoraggio da remoto dei terreni, l'analisi dei fattori ambientali e geologici e la gestione e organizzazione delle risorse idriche», rileva Smart Agrifood.