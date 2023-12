G7 in Puglia, a Bari due eventi satellite sulla salute

«Stiamo ragionando sulla possibilità di tenere a Bari due eventi satellite» sulla salute, «rispetto all'evento centrale» in programma durante la presidenza italiana del G7. Lo ha detto proprio a Bari il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine della giornata di confronto tra operatori e stakeholder della sanità dal titolo 'Un nuovo impegno per la salutè, rispondendo a chi gli chiedeva se in vista del prossimo G7 in Puglia il capoluogo di regione ospiterà eventi relativi alla salute.

Le parole di Gemmato

«Pensiamo - ha proseguito - al tavolo sull'antibiotico-resistenza e a quello sulle malattie rare. Il primo riguarda la vera crisi dei prossimi anni, cioè l'impossibilità di avere antibiotici per la cura dei pazienti che potrebbe portare a milioni di morti su scala planetaria. Il secondo riguarda la gestione delle malattie rare. Siamo secondi al mondo, dopo gli Stati Uniti, in termini di presa e in carico e cura dei pazienti affetti da malattie rare». «È un caso tutto italiano - ha chiarito Gemmato - che vogliamo rilanciare in tutto il mondo avendo Bari come vetrina propulsiva».