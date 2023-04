Viene considerato uno dei più grandi autosilo del Sud e sul Polipark il Comune ha in atto una progettazione da 3 milioni e mezzo per ampliarlo maggiormente, rendendo disponibili anche gli ultimi due piani. Stiamo parlando della struttura del Policlinico acquistata dalla Regione (poi passata nelle disponibilità del Comune) a 7 milioni di euro.

Oggi il Polipark registra ogni giorno il tutto esaurito: un autosilo da 1200 posti auto che sistematicamente vengono riempiti.

Il progetto di riqualificazione

«Noi abbiamo proceduto alla riqualificazione dei primi sei livelli – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – al costo di circa due milioni di euro. Mancano gli altri due piani, l’ultimo e quello a terrazzo che diventerà un parcheggio sul modello di quello dell’aeroporto. Portando così i posti auto a 2 mila e facendolo diventare uno dei più grandi al Sud».

Il Polipark è situato in una posizione strategica: viene ormai utilizzato non solo dall’ utenza ospedaliera o da parenti dei pazienti ma anche da chi lascia l’auto e prende il treno delle Fal o il bus Amtab della linea E per raggiungere il centro. «Il progetto che stiamo portando avanti – continua Galasso – è stato già inserito nel piano delle opere pubbliche anche se non abbiamo ancora i finanziamenti. I lavori riguarderanno il settimo piano, il lastrico solare e il rifacimento dei prospetti esterni. Portando quindi la capienza totale a 2mila posti auto».



Intanto sono iniziati proprio in questi giorni i lavori per il nuovo sistema di automazione per il controllo degli accessi veicolari del Polipark. Il nuovo impianto prevede la modifica dei varchi attuali, che verranno sostituiti con nuovi apparecchi attraverso i quali sarà possibile pagare anche con bancomat e carta di credito. I lavori comprendono l’installazione di nuovi varchi per il transito di motocicli e ciclomotori, vista l’elevata affluenza di motociclisti, e di sensori e indicatori luminosi per ogni postazione, con luce rossa e verde ad indicare la presenza o meno dell’auto, ben visibili dai corridoi di transito delle autovetture e quindi facilmente individuabili dagli utenti.

Il sistema di pagamento sarà integrato da una app, che inizialmente sarà dedicata esclusivamente al Polipark per poi essere collegata alla app Muvt. Inoltre, saranno installate due nuove casse automatiche nonché riqualificate quelle manuali esistenti, in modo da abbattere i tempi di attesa, mentre ogni piano del park&ride sarà dotato di indicatori dei posti disponibili.

Varchi automatizzati



Il nuovo sistema contempla anche cinque varchi automatizzati per l’accesso alla viabilità interna al Policlinico, per cui sarà possibile accedere all’area ospedaliera dal Polipark e viceversa. Ciò consentirà agli utenti di entrare attraverso il park&ride, accompagnare persone con problemi di deambulazione in un determinato reparto e uscire dall’area rientrando nel Polipark attraverso la viabilità interna. Si è pensato anche di introdurre dei deterrenti che scoraggino la sosta interna ai viali dell’ospedale privilegiando la sosta nel Polipark.

«A seguito dei primi lavori di riqualificazione – conclude Galasso - l’autosilo ha visto aumentare significativamente il gradimento da parte dell’utenza che ormai lo utilizza quotidianamente, tanto da registrare situazioni di tutto esaurito al mattino già a partire dalle 9.30 circa. Detta circostanza, oltre che offrire agli utenti una notevole capacità di parcheggio, peraltro coperto, determina rilevanti benefici per la circolazione veicolare, correlati alla riduzione delle autovetture lungo le strade limitrofe alla ricerca di un posto».

