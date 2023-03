Ospedale San Paolo, stop ai parcheggiatori abusivi: arrivano le strisce blu per i parcheggi

Addio ai parcheggiatori abusivi e alla sosta selvaggia nell’ospedale San Paolo. Dopo l’annuncio risalente addirittura al 2019 e la stipula della convenzione tra Asl e Comune, ieri l’amministrazione comunale ha dato mandato alla polizia locale di disporre gli opportuni controlli per fare in modo che il nuovo piano per la sosta venga fatto rispettare.

Nel piano vengono stabiliti obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada, vengono ben definiti gli spazi riservati alla sosta per disabili, per mezzi speciali e forze dell’ordine e le aree dove al contrario viene autorizzato il parcheggio libero dei veicoli. Previste anche le strisce “blu” a pagamento. Il piano risale al 2019, al quale è seguito il protocollo di intesa stipulato nel 2021. Il 13 febbraio del 2023 la Asl ha inviato una nota con la quale si invitava il comando della polizia locale ad attivare le attività di controllo previste.



I ritardi nell’attivazione del nuovo piano parcheggi sono stati legati alla pandemia Covid che ha rallentato di molto le procedure. Ma, terminata l’emergenza, l’Asl ha deciso di procedere alla nuova regolamentazione. Fino ad ora gli accessi per le auto all’ospedale sono stati abbastanza liberi, con veicoli parcheggiati anche negli stalli riservati o lungo i viali. Mentre l’area di sosta presente è stata più volte “occupata” dagli abusivi.



«Questo protocollo – aveva detto il sindaco Antonio Decaro alla stipula dell’intesa - sancisce la collaborazione tra enti ed istituzioni con l’obiettivo di migliorare e facilitare la vita dei cittadini. Le aree esterne agli ospedali devono essere gestite in modo da garantire un accesso rapido e facilitato, soprattutto per alcune categorie di cittadini e di mezzi, oltre ad assicurare a tutti gli utenti la possibilità di una sosta libera senza il rischio di imbattersi nei parcheggiatori abusivi che, con modalità a volte estorsive, rappresentano un fenomeno da contrastare con tutti gli strumenti a nostra disposizione». Già in passato la polizia locale aveva effettuato una serie di presidi proprio al San Paolo per contrastare gli abusivi: sono stati adottati oltre 40 ordini di allontanamento nei confronti di soggetti dediti ad attività di parcheggio abusivo in forma estorsiva trasformati in 35 provvedimenti di Daspo urbano da parte della Questura.

Una volta attivato il nuovo piano, l’obiettivo della Asl sarà quello di garantire un accesso agevolato alle persone con disabilità, alle donne incinte o ai mezzi di soccorso, riducendo il traffico passivo e il relativo inquinamento generato dalle auto in cerca di parcheggio o in sosta non regolare e, soprattutto, assicurando postazioni libere ai mezzi di soccorso, per i quali in alcuni casi anche la perdita di pochi minuti può incidere negativamente sulle prestazioni assistenziali.

In realtà non è la prima volta che la Asl cerca di regolamentare gli accessi all’ospedale San Paolo. In passato furono sistemate anche delle sbarre con tanto di telecamere, poi distrutte da vandali e teppisti. Ora la Asl ci riprova, soprattutto cercando di liberare le strade di accesso all’ospedale che vengono sistematicamente “occupate” da auto lasciate impropriamente in sosta ai lati. Rendendo difficile il passaggio di due veicoli contemporaneamente. Le multe non sono mancate negli ultimi anni, ma, in forza di questo protocollo e della determina dirigenziale di ieri, la polizia locale ora intensificherà i controlli, sanzionando chi non rispetterà le regole e frenando in questa maniera anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

