​“No alla chiusura del cinema Esedra”: ecco la petizione online, oltre mille firme

Dopo la notizia della chiusura definitiva a Bari del cinema Esedra a Madonnella, arriva una petizione online per scongiurare che accada.

In tanti, già nei mesi scorsi, quando era stata annunciata la decisione di sospendere le attività, avevano espresso la loro volontà che la sala rimanesse attiva. E ora con la petizione si chiamano in causa le autorità.

L'appello

“Chiediamo alle autorità locali e ai proprietari dell’edificio di riaprire il nostro storico cinema come sala cinematografica. Non solo per preservare la sua importanza storica, ma anche per promuovere l’arte, la cultura e l’aggregazione sociale nella nostra città”. Lanciata ieri sulla piattaforma change.org ha già raccolto oltre 1000 sottoscrizioni