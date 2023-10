Morto Domenico, il 15enne coinvolto in un incidente in moto. Da Cassano a El Shaarawy, i messaggi per il ragazzo

È morto, dopo quasi dieci giorni in ospedale, il quindicenne Domenico Capodiferro, rimasto coinvolto lo scorso 7 ottobre in un incidente in moto nei pressi dell’Interporto a Bari. Il giovane, a bordo della sua moto, si era scontrato frontalmente con un’auto in strada del Tesoro.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi, ed era stato ricoverato nell’immediato al Policlinico di Bari. Purtroppo, il suo cuore ieri sera ha smesso di battere. I genitori hanno voluto donare i suoi organi.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per questa giovane vita spezzata. «Ciao Domenico – scrive un amico via social - te ne vai con la tua gentilezza, la tua educazione, il tuo sorriso, ci mancherai tanto.

Tra i messaggi nei giorni scorsi in cui la speranza era ancora accesa, anche quelli di alcuni giocatori. Come per esempio, El Sharaawy:

Ma non solo, anche altre star del calcio:

Tutti messaggi fatti arrivare e ripostati dal nonno di Domenico che purtroppo, però, non sono serviti a far risvegliare il quindicenne.