Incidente stradale al San Paolo, auto contro moto: ferito gravemente un 15enne

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri - 7 ottobre - in strada del Tesoro al quartiere San Paolo di Bari. Un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il conducente della moto, un quindicenne, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata in rianimazione.

Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dello scontro da parte della polizia locale di Bari. I due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario.