Viagra senza ricetta e siti porno visitati dal pc dell'ospedale: il pm chiede otto rinvii a giudizio più un rito abbreviato per peculato e abuso d'ufficio

Viagra senza ricetta e siti porno visitati dal pc dell'ospedale. Richiesta di rinvio a giudizio per otto imputati, mentre il nono, un commerciante, ha scelto il rito abbreviato. E' questo l'esito dell'udienza preliminare che si è svolta lunedì scorso, dinanzi al gup Giuseppe Battista, che vede imputate nove persone accusate, a vario titolo, di peculato, peculato d'uso, abuso d'ufficio, ricettazione e traffico di influenze illecite.

Le richieste sono state presentate dal pm Chiara Giordano che ha coordinato l'inchiesta dei carabinieri della Stazione di Monopoli avviata nel 2019 quando attraverso pedinamenti, perquisizioni ed attività tecniche i militari dell'Arma scoprirono un dipendente del San Giacomo, il 65enne Cosimo Recchiuto, in servizio presso il magazzino economato, entrare ed uscire dal nosocomio con pacchi e buste, anche in orari e giorni non lavorativi. Le verifiche avrebbero portato a documentare che il dipendente si sarebbe appropriato di farmaci come il Viagra e materiale vario rivenduti ad altri soggetti. Nell'inchiesta entrarono anche il 61enne Giacomo Rizzo, dipendente di una società esterna, la Sanitaservice e alcuni commercianti.