Auto in mare, il proprietario dimentica il freno a mano: la foto virale

Il proprietario l'ha parcheggiata a Molfetta lungo la riviera, in località Prima Cala, chiudendola, ma dimenticando di inserire il freno a mano o di lasciare la marcia inserita. L'uomo, un pescatore del posto, è poi andato via, spostandosi di qualche metro, e l'auto è precipitata in mare.

È accaduto nella mattinata, intorno a mezzogiorno e, fortunatamente, sul veicolo non c'era nessuno. L'uomo, che si trovava in zona dopo aver parcheggiato l'auto, l'ha vista muoversi lentamente verso la banchina, ma non ha fatto in tempo a bloccarla, tentando di fermarla in extremis, e la vettura, una Ford Galaxy, è precipitata in mare.

Il recupero

L'uomo ha preso in mano il telefono per chiedere aiuto a qualcuno e per segnalare ciò che gli era appena capitato e sul posto, con la polizia locale, sono arrivati i carabinieri, i quali attraverso l'ausilio di un automezzo con il braccio meccanico, hanno provveduto al recupero dell'auto, che si è capovolta lungo la costa, adagiandosi sul fianco sinistro.

Saranno gli accertamenti dei militari a stabilire l'esatta dinamica del sinistro: forse il proprietario non ha pensato al fatto di essere vicino al mare, né tanto meno avrà pensato che la banchina fosse in pendenza direttamente verso l'acqua. Quello che è certo però è che la sua auto non avrà vissuto la sua migliore giornata.