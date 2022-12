Mercatino della solidarietà, entusiasmo per l'evento a Bari: il ricavato devoluto ai bimbi malati

Grande successo per la nuova edizione del Mercatino della solidarietà nel quartiere di Poggiofranco di Bari, nella scuola primaria Carrante. L'iniziativa, tornata dopo due anni a causa della pandemia Covid, si è tenuta la sera di martedì 13 dicembre ed è stata curata dai genitori degli alunni e di tutta la comunità educatrice.

Un importante momento di solidarietà che ha visto coinvolte le famiglie, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad organizzazioni che si prendono cura di bambini affetti da gravi patologie, tra cui Apleti, Adisco, La Culla di Spago per l’Unità di Onco-ematologia Pediatrica ed importanti centri di ricerca come l’Ospedale pediatrico Giovanni XXII, sezione diabetologia.

Racconta la professoressa Grazia De Candia da sempre impegnata nell’organizzazione del Mercatino: “Siamo davvero molto felici di aver riaperto le porte della scuola con una delle nostre tradizioni più longeve ed importanti. Purtroppo il Covid, ci aveva costretti ad uno stop forzato di due anni, ma da quest’anno, con la disponibilità della Preside e la preziosa organizzazione del comitato dei genitori, siamo finalmente tornati a organizzare il Mercatino della Solidarietà”.

L'organizzazione

Come in passato, l’organizzazione è stata curata del comitato dei genitori degli alunni, dalla preparazione all’allestimento. Per diverse settimane, in orario extra-scolastico, adulti e bambini si sono ritrovati negli spazi della scuola, per realizzare insieme gli oggetti natalizi ed i manufatti che sono stati venduti durante il Mercatino. “Proprio la preparazione è stata un momento di incontro, conoscenza e condivisione molto importante per noi – prosegue la docente - ma anche e soprattutto per i genitori ed i bimbi che hanno potuto ritrovarsi e trascorrere insieme del tempo di qualità, costruendo qualcosa di molto importante”. Il Mercatino della Solidarietà è da sempre tra le tradizioni più gioiose ed importanti per il Carrante, prosegue la professoressa De Candia “il filo conduttore del nostro agire educativo è la solidarietà. Riuscire a trasmettere attraverso piccoli e grandi gesti, progetti ed iniziative, l’importanza ed il senso del saper guardare l’altro, dell’attenzione verso il nostro prossimo, soprattutto se svantaggiato. Lungo tutto l’anno scolastico, lavoriamo affinché questo concetto di inclusione e solidarietà venga trasmesso e fatto proprio da ogni bambino. Ed è così che il Mercatino della Solidarietà, diventa il momento più importante ed atteso dell’anno, non solo dai bambini ma anche da noi più grandi”.

Con questo spirito ritrovato, l’evento è tornato ad essere un successo di partecipazione e generosità. Un pomeriggio denso di emozioni, gioia e solidarietà. Ora docenti e genitori decideranno come assegnare il ricavato delle vendite. Infatti, come da premessa, le somme raccolte dalla vendita dei manufatti dei bambini, saranno interamente devolute ad associazioni che si occupano di ricerca e assistenza dei piccoli pazienti.