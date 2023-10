​Manifesto blasfemo per insultare Giorgia Meloni: «Vergognoso, segnalato alla Digos»

«Di vergognoso c'è solo chi ha sfogato le proprie frustrazioni utilizzando persino l'immagine della Madonna per offendere Giorgia Meloni». Lo dice il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Bari, Michele Picaro, in una nota completa di foto in cui parla di un «manifesto blasfemo apparso a Bari in cui si è utilizzato il simbolo del Movimento Sociale Italiano, modificando l'acronimo in bestemmia».

La denuncia

«Questo manifesto vergognoso - aggiunge - è stato affisso su una bacheca pubblica.

«Per il resto - conclude - non possiamo che pregare affinché la Madonna abbia pietà delle anime perdute degli autori di questo volgare manifesto».