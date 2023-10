Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui. Difenderò nostra figlia»

La relazione, dice lei, era finita da tempo. Sicuramente gli imbarazzanti fuorionda che sono circolati in questi giorni a Striscia la Notizia, in cui Andrea Giambruno scherzava con varie colleghe agitando il ciuffo, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E Giorgia Meloni ha deciso di rendere pubblica la fine della loro relazione con un comunicato su Instagram: «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra».

C'è chi parla di ritorsioni, di guerre interne, di vendette. Di certo, la scelta di Giorgia esula dalla sfera personale. E, a quanto sembrerebbe, è stata una scelta quasi obbligata. Almeno nei tempi. Perché lei, la prima premier donna d'Italia, che ha sempre rimarcato di non camminare un passo dietro agli uomini, non solo si è ritrovata un uomo che evidentemente non ha saputo starle accanto, ma il più delle volte l'ha messa in imbarazzo costringendola a riparare all'ultimo minuto. Non stavolta però.

Il post su Instagram

Giorgia si affida ai social per condividere uno dei momenti più difficili della sua vita. «Le nostre strade - spiega - si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

L'ultima intervista su Chi

Ma cosa è successo davvero? Solo pochi giorni fa il first gentleman Giambruno ironizzava in un'intervista su Chi: «Le nozze? Magari io e Giorgia ci siamo già sposati». E poi, spavaldo, ci teneva a far presente: «Non prendo ordini da mia moglie. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi».

Il cuore gitano

Fissato con il look e con i capelli: «Ma che vogliono con il mio ciuffo? Qua sono tutti pelati», si sente ripetere in uno dei famosi fuorionda, Giambruno è stato spesso al centro di gaffe involontarie, diventando pane per i denti per imitatori (vedi Crozza). Belloccio, con un vistoso anello all'anulare che mostra fiero, «ho il cuore gitano io», si è spesso dovuto difendere da attacchi personali anche nel suo lavoro: «Faccio il giornalista perché è quello che so fare». E proprio nelle vesti di giornalista è stato pizzicato a fare il "piacione" in studio in alcuni video, in realtà risalenti a mesi fa, mandati in onda da Striscia. Insomma era tutta una messinscena? Si erano già lasciati? A quanto pare, come confessa oggi Giorgia, sicuramente erano già in crisi.

I fuorionda di Striscia la Notizia

Quei video rubati sono diventati un caso (anche politico). Nel primo fuorionda, Giambruno nelle vesti di Ivano di Viaggi di Nozze, dalla camminata al ciuffo, si lancia un po' marpione nel corteggiamento di una collega in studio. «Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile». Poi si lascia andare a una serie di commenti sulla sua camicia: «Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo che si chiama blu Estoril, non è blu Cina, non ti si addice, tu sei di un livello superiore». E poi: «Meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto vederti un po’…».

Sarà stato un caso isolato? Sembra proprio di no. Perché il giorno dopo, ovvero ieri, Ricci se ne esce con un'altra bomba: altri audio “rubati” dietro le quinte della trasmissione condotta da Giambruno. Di male in peggio.

Le frasi imbarazzanti

Le frasi sono obiettivamente imbarazzanti: «Posso toccarmi il pacco mentre ti parlo?», chiede il giornalista probabilmente a un'altra collega. Che risponde: “Lo hai già fatto”. Poi le chiede ancora: «Tu sei fidanzata?”, e la risposta è la seguente: “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea”. Ma non è l’unica frase “captata” e resa pubblica. “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. E ancora: “Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…” (e anche qui il nome è stato coperto da un suono). Però, aggiunge sempre con il nome nascosto, “generalmente, va a Madrid a ciulare».

Giambruno e il traditore

Il Fatto Quotidiano aggiunge che Giambruno pensa che ci sia un “traditore” in casa. Ovvero qualcuno che ha segnalato a Striscia i fuorionda dicendo a Ricci dove pescare tra le immagini in bassa frequenza che sono a disposizione di tutta Mediaset. La sua assenza dalla conduzione ieri era programmata, perché da tempo Giambruno viene chiamato a moderare dibattiti e convegni. Il direttore dell’informazione del Biscione Mauro Crippa dice: «A Mediaset sono stati tutti vittime di Striscia per gaffe e fuorionda. Ma raramente ho assistito a un accanimento polemico come quello contro Giambruno».