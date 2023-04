Il maestro Riccardo Muti torna a "casa": il suo applauso all'esecuzione della banda durante la processione

Il maestro Riccardo Muti non perde occasione per dimostrare il suo forte legame con Molfetta, sua terra d’origine dove è iniziato il suo lungo percorso che l’ha portato ai vertici della musica italiana e internazionale. Un legame indissolubile, come sempre ancor più forte nella settimana più sentita dai molfettesi.

Non è passata inosservata, infatti, la sua presenza tra i tantissimi cittadini e fedeli che hanno assistito in strada alle sentitissime processioni pasquali molfettesi e al concerto della banda.



Ma c’è di più: il Maestro si è reso protagonista di un siparietto proprio nella mattinata del sabato santo quando, nel bel mezzo dell’esecuzione della marcia funebre tradizionale del “Conzasiegge”, Muti ha raggiunto il maestro Pasquale Turturro che stava dirigendo la banda di Santa Cecilia, per complimentarsi con lui per la sua direzione e per l’esecuzione da parte dei musicisti.



«Alla fine dell’esecuzione – hanno spiegato sui canali ufficiali della banda – ha fatto partire un applauso, che ci ha commosso e ripagato di anni e anni di studio e lavoro. Grazie Maestro Riccardo Muti per le parole e la vicinanza». Ieri, poi, Muti ha visitato altri luoghi iconici della città come il centro storico e la basilica della Madonna dei Martiri. Un filo rosso che non tramonta mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA