Lottomatica Digital Solutions organizza un career day al Politecnico di Bari: i dettagli

L’impegno a Bari di Lottomatica Digital Solutions entra sempre più nel vivo. La società del Gruppo Lottomatica specializzata nella promozione e nello sviluppo di software per piattaforme di gioco internazionali nei prossimi giorni terrà una giornata di orientamento rivolta ai laureandi e ai neolaureati del Politecnico di Bari, con cui nei mesi scorsi è stata siglata una convenzione quadro di collaborazione di durata triennale.

La giornata: dove e quando

L’appuntamento è fissato per venerdì, alle ore 9:30, presso il Museo della Fotografia dell’università, in via Orabona numero 4. Al Career Day parteciperanno, tra gli altri, l’amministratore delegato di Lottomatica Digital Solutions Mauro Del Quondam e il professore di Intelligenza artificiale e Machine Learning dell’ateneo barese, e responsabile scientifico della convenzione, Tommaso Di Noia. Nel corso della mattinata gli studenti e i neolaureati partecipanti potranno sostenere un colloquio conoscitivo con i rappresentanti dell’azienda presenti in ateneo (qui il link per iscriversi a partecipare al Career Day).

«Anche il dibattito pubblico delle ultime settimane sull’intelligenza artificiale applicata al linguaggio dimostra quanto sia diventato importante il ruolo di questa tecnologia, in generale ma anche nello specifico quando si parla di mondo del lavoro», ha commentato il professor Di Noia. «E’ dalla conoscenza - ha aggiunto -e dalla capacità di utilizzo di questi software e applicativi che passa buona parte delle possibilità delle giovani generazioni italiane di trovare un lavoro che le possa soddisfare pienamente. Per questa ragione siamo felici che un’azienda innovativa come Lottomatica Digital Solutions collabori con il Politecnico di Bari nella ricerca e nella selezione de giovani talenti».

«Insieme alla legalità, la tecnologia costituisce uno dei punti cardine della nostra azione e del nostro impegno», ha commentato invece Del Quondam, che poi ha continuato: «Siamo felici di poter svolgere il Career Day in programma presso il Politecnico di Bari: siamo sicuri che sarà un’occasione utilissima per individuare e inserire in azienda giovani di qualità con competenze preziose per il nostro sviluppo in Italia e nei mercati internazionali».

Lottomatica Digital Solutions è alla ricerca, in particolare, di profili di laureandi e neolaureati in discipline Stem (“Science, Technology, Engineering, Mathematics) con conoscenze nelle più avanzate tecnologie per lo sviluppo software e l’analisi dei dati.