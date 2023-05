Campionati assoluti di atletica, ecco il logo vincitore: è stato realizzato da uno studente

Campionati italiani assoluti individuali su pista di Atletica leggera: è pronto il logo per l'evento che si terrà a Molfetta, in provincia di Bari, dal 28 al 30 luglio. Logo ufficiale e mascotte sono stati scelti tra cento partecipanti al concorso per le scuole indetto da Fidal Puglia, sede regionale della federazione italiana dell'atletica leggera. I Campionati si terranno per la prima volta in Puglia, dopo l'ultima volta al Sud Italia nel 1994 a Napoli.

I vincitori

Gli autori del logo e della mascotte sono Donato Gramegna, dell'istituto alberghiero di Molfetta e Miriam Albergo, dell'istituto "Galileo Ferraris" della stessa città. Gli autori hanno ricevuto a scuola la visita di Giacomo Leone, presidente della Fidal Puglia, che li ha premiati.

I premi

Il presidente ha consegnato ai due vincitori lo zainetto istituzionale della Fidal Puglia e il "sincero plauso per la passione e la fantasia profusa nella elaborazione dei due elaborati risultati vincitori". I due ragazzi si aggiudicheranno un biglietto per l'accesso alla manifestazione di fine luglio.

L'evento

L'evento sportivo, che si terrà all'interno dello stadio "Mario Saverio Cozzoli", porterà a Molfetta centinaia di atleti, addetti ai lavori, giornalisti, con un impatto che si prevede positivo per l'intera economia turistica del territorio.

Il comitato organizzatore comprenderà i responsabili organizzativi della manifestazione, i referenti amministrativi gestionali dell'ente e infine i vertici della Fidal.