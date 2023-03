Un museo dedicato a Pietro Mennea allo Stadio dei Marmi: tra un anno l'apertura

Allo Stadio dei Marmi a Roma dall'anno prossimo ci sarà un museo dedicato a Pietro Mennea. L'annuncio è arrivato stamattina, a dieci anni dalla morte della Freccia del Sud, ricordato con una cerimonia proprio nella Capitale. Il suo nome scolpito nel marmo e poi un museo che «non dovrà essere celebrativo ma formativo», ha detto Manuela Olivieri Mennea. Lì saranno custodite le due medaglie d'oro più preziose, quella degli Europei di Roma '74 e quella delle Olimpiadi del 1980. «Era un sogno di Pietro, aveva scritto personalmente il progetto. Poi è andata così, lui purtroppo non c'è più, ma io mi sono sentita in dovere di portare avanti questa sua volontà. Sport e Salute ha proposto questo stadio per il museo: sarà rivolto ai giovani, per renderli valorosi come Pietro».

I commenti

Commosso il presidente della Fidal Stefano Mei: «Non riesco a pensare all'atletica senza Pietro. Ho pianto alla tv vedendo le sue grandi imprese e poi, arrivato in Nazionale, mi sono avvicinato a lui con moltissimo rispetto. Non è stato soltanto un grandissimo atleta. Ha saputo reinventarsi, ha preso altre strade e si è sempre distinto. Ci avrebbe dato ancora tanto». Emozionato anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi: «Dieci anni fa è stata una giornata dolorosa, oggi preferisco dire che è il primo giorno di primavera: ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio».