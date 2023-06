Onda Pride, sfilate in dieci città. A Bari corteo da piazza Umberto I

Sono dieci le città che oggi vengono attraversate dall'Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+. In Puglia la manifestazione è a Bari.

È giornata di pride a Torino (concentramento alle 15,30 in corso Vercelli), a Bari (appuntamento alle 15 in piazza Umberto I), a Bergamo (ritrovo alle 14 in piazza Marconi), a Catania (si parte alle 17 da piazza Cavour), a La Spezia (partenza alle 16,30 da piazza Brin), a Mantova (ora 15 Palazzo del Te), a Civitanova Marche (ora 16,30 piazzale dello Stadio), a Parma (ore 17 in piazzale Santa Croce), a Treviso (ore 16 in via Roma), a Varese (ore 16v in piazza Monte Grappa).

Arcigay

«Ancora una straordinaria giornata di mobilitazione», dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. «Dopo i numeri straordinari dello scorso weekend, oggi in dieci città si scende per celebrare l'orgoglio delle persone lgbtqi+ e chiedere diritti. Al quarto fine settimana di questa fragorosa onda, registriamo il silenzio spesso della premier Meloni e del suo governo. Allora voglio chiederle io, esplicitamente: presidente, cosa risponde alle migliaia di persone che oggi, come negli ultimi tre weekend, riempiono le piazze e chiedono passi concreti verso la piena uguaglianza? », conclude.

Il Pd

«Siamo numerosi in Piazza oggi perché è importante esserci, il Pd sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq+. A partire dal matrimonio egualitario e dalla lotta ad ogni forma di violenza omofoba. Siamo qui perché è importante dire che il pd è per allargamento dei diritti. La battaglia per i diritti non ha colore politico e non va politicizzata, lo dico soprattutto ai liberali del centrodestra che non sono presenti qui. Noi siamo qui fisicamente con tanti nostri militanti e ci saremo sempre, abbiamo aderito come Pd a tutta l’onda Pride in Puglia.

Il nostro lavoro quotidiano continuerà ogni giorno contro ogni forma di discriminazione e ci batteremo con più forza nelle istituzioni per costruire normative in tal senso.

È bellissimo vedere la città di Bari così colorata e festosa, il Pride non è solo una festa ma è soprattutto una espressione di lotta per la civiltà». Così commenta Domenico De Santis segretario PD Puglia, dal corteo del Baripride.