Innovation Days a Modugno, tappa dedicata alle imprese. Fontana (Confindustria): «Investire in ricerca e innovazione»

Puntare sul capitale umano e su formazione e istruzione. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, intervenendo al nuovo appuntamento di «Innovation Days», il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta l'economia italiana con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager. «Abbiamo la necessità di alzare il livello del nostro capitale umano e lo facciamo con le nostre università, pubbliche e private, e con il Politecnico di Bari».

La tappa di oggi è dedicata alle imprese della Puglia. L'evento - organizzato da 24 ORE Eventi - si tiene in diretta streaming ed è trasmessa dalla sede di Masmec S.p.A. a Modugno (Bari) e, attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, racconta nuovi processi di innovazione sostenibile messi in campo.

«Il nostro territorio - ha aggiunto Fontana - sta guardando al futuro in maniera positiva, abbiamo avuto una perdita drastica nel 2020, ma leggermente inferiore rispetto alla media nazionale. Grazie alla buona politica e al buon collegamento con il mondo universitario abbiamo affrontato la crisi. Qui in Puglia, grazie ad una Misura messa in campo dalla Regione Puglia, è stata immessa liquidità per due miliardi di euro, credo sia la migliore misura a livello nazionale».

Fontana si è detto ottimista per la ripresa e il futuro, evidenziando che le imprese «che vanno meglio sono quelle che investono in ricerca e innovazione. Nonostante tutto - ha proseguito - ci sono imprese che crescono, che vanno bene, non possiamo vivere di assistenza, di reddito di cittadinanza. Se puntiamo sulle politiche attive del lavoro, sulle imprese sane, l'Italia potrebbe comprendere di non essere periferia dell'Europa ma centro del Mediterraneo».

I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio. Nel corso della mattinata il tema che verrà affrontato è quello dello sviluppo tecnologico e digitale in fabbrica e la spinta alla sostenibilità, con case history imprenditoriali ed esempi delle migliori esperienze di innovazione nei diversi settori dell'economia.