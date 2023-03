Incidente mortale: un ragazzo di 17 anni perde la vita tra Adelfia e Rutigliano. L'impatto in moto contro un'auto

Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata, pochi minuti fa, in territorio barese, tra Adelfia e Rutigliano. A perdere la vita un ragazzo di soli 17 anni, di Cellamare. La tragedia a seguito dell'impatto tra la moto su cui si trovava il minore e un'automobile. Sul posto si sono portati i mezzi del 118 e delle forze dell'ordine. Per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Da verificare la dinamica del sinistro.

Ferito un altro ragazzo

Lo schianto è avvenuto in un tratto di strada buio e pericoloso subito dopo il ponte che sovrasta la provinciale in direzione Adelfia. Coinvolto nell'incidente anche un altro ragazzo, soccorso d'urgenza e trasportato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Notizia in aggiornamento