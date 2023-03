Incidente stradale in centro: donna investita da pullman con rimorchio. Finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri mattina a Mesagne dove un pullman-torpedone della Stp, cioè un pullman con il rimorchio, per cause ancora in via di definizione, ha investito una signora che stava percorrendo la centralissima via Roma. La donna è caduta per terra ed è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e dall’autista del mezzo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Mesagne e un’equipe del 118 dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Mesagne. La donna è stata medicata sul posto e poi trasferita in ospedale per accertamenti. Non è grave.

Cosa è successo

L’episodio si è verificato poco prima delle ore 10 all’incrocio tra via Roma, a qualche decina di metri dal municipio, via Malvindi e via Jacopo da Mesagne. Un orario in cui tale zona è piuttosto piena di gente poiché è il cuore della città. Da via Malvindi stava viaggiando un pullman-torpedone della Stp che doveva portare i viaggiatori a Brindisi. Giunto all’incrocio con via Roma ha svoltato a sinistra per immettersi su tale via quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato una signora che stava camminando in strada. Il pullman si è immediatamente fermato mentre la signora è stata soccorsa da alcuni pedoni presenti alla scena e dallo stesso autista del mezzo.

E’ stato lanciato l’allarme e sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno aiutato la donna a rialzarsi. Poiché era dolorante è stata medicata in ambulanza e trasferita presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per ulteriori accertamenti diagnostici e strumentali. In ogni modo le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini per stabilire le responsabilità del sinistro.

