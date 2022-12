L'incendio avvolge l'esterno del McDonald's: le fiamme dalle luminarie di Natale

Incendio al McDonald's di Mungivacca, alle porte di Bari. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite dalle luminarie di Natale utilizzate per addobbare il locale all'esterno della struttura, che si trova nella zona vicina al centro commerciale Ikea e alla stazione ferroviaria di Mungivacca.

Le prime ricostruzioni

A fuoco è andato un Babbo Natale di 3 metri che era stato piazzato all'esterno della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, tutte da verificare, non si sarebbe trattato di un cortocircuito: alcuni ragazzini giocavano con delle scintille pirotecniche proprio a due passi dalle luminarie natalizie e il Babbo Natale ha preso fuoco.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco impegnate nel contenere l'incendio. Non risultano feriti. E l'incendio non dovrebbe aver coinvolto, davvero per poco, i locali interni.

Nessun danno all'interno, ma tanta paura all'interno del ristorante che a quell'ora era pieno di gente.