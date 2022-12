Salento, incendio nella notte: a fuoco un furgone. Danneggiata anche un'auto parcheggiata

Ancora un incendio nella notte nel Salento: questa volta ad andare a fuoco un furgone. Intorno alle 01.45 circa una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli, munita di autobotte, è intervenuta nella cittadina ionica in via Bolzano 115 per sedare un incendio che stava coinvolgendo un furgone Iveco.



Le fiamme, a seguito di irraggiamento termico, hanno danneggiato anche una Fiat Punto parcheggiata nelle immediate vicinanze del furgone. Sono in corso le indagini per stabilire la natura dell'incendio.