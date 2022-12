Paura per l'incendio di un deposito: dichiarato inagibile lo stabile

Grande paura a Gallipoli nel pomeriggio a causa di un incendio - l'ennesimo dopo quelli che hanno interessato auto e furgoni - in un deposito in via Aquila, una strada chiusa perpendicolare a corso Roma.

Le fiamme

Erano circa le 16 quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio che si era sviluppato in via Aquila. Sul posto sono arrivati subito i pompieri di Gallipoli che hanno lavorato non poco per spegnere le fiamme dal momento che il deposito era strapieno di tutto, in gran parte materiale molto infiammabile. Una volta domato l’incendio, però, gli stessi vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento della polizia scientifica per cercare di comprendere se la causa del rogo potesse essere dolosa o accidentale e tuttora sono in corso i rilievi.

L’appartamento al piano superiore del deposito - che viene affittato nei mesi estivi e che quindi attualmente è fortunatamente vuoto - è stato nel frattempo dichiarato inagibile sino alla verifica statica del solaio.

Il precedente

Soltanto un paio di giorni fa, sempre in via Aquila a prendere fuoco è stata una motocicletta che era parcheggiata proprio davanti quel deposito e di proprietà di un conoscente del titolare dello stabile. Ora si attendono i risultati delle indagini.