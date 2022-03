Il giro del mondo in quattro mesi: torna la crociera da sogno, con partenza da Bari

La vacanza dura quasi quattro mesi e ha un costo di 20mila euro, 27mila se si parte in coppia. Dopo lo stop forzato della pandemia Bari torna a far sognare con la megacrociera in giro per il mondo che riparte dal primo gennaio 2023 a bordo dei giganti della crociera.

La prima nave a partire, con un intinerario da sogno (Bari - Trieste - Dubrovnik - Catania - Napoli - Savona - Marsiglia - Civitavecchia - Katakolon - Olimpia - Limassol - Haifa - Aqaba - Salalah - Bombay - Bombay - Mormugao - Male - Male - Victoria - Nosy Be - Tamatave - Saint-Denis - Port Louis - Richards Bay - Durban - Port Elizabeth) sarà la Costa Deliziosa, che ha i biglietti già in vendita per il viaggio che dura dal 5 gennaio al 12 maggio.

Il boom delle crociere in Puglia

Ma non c'è solo la crociera da sogno per il mondo, le città pugliesi infatti saranno toccate da numerosi scali: per la stagione crocieristica 2022 infatti il settore prevede il "record storico di toccate per i porti di Brindisi e di Monopoli", con rispettivamente 69 e 25 approdi, e si conferma il primato di Bari con 196. Lo ha reso noto l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, annunciando che è al lavoro "per inserire anche Manfredonia e Barletta nei circuiti internazionali". E nel comparto, anche grazie all'ottimo lavoro con Msc entra per la prima volta Taranto, che a maggio scorso ha dato oggi il benvenuto a Seaside, ammiraglia di MSC Crociere e nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista tecnologico. Seaside lo scorso anno ha fatto scalo per la prima volta nella città dei due mari, dove tornerà tutti i mercoledì per l'intera stagione estiva e la compagnia ha anche inserito il porto nell'itinerario della compagnia di navigazione non solo come scalo, ma anche come punto di imbarco e sbarco dei passeggeri.