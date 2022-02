Crociere: il 2022 a Brindisi sarà l'anno dei record tra Msc e Costa

Un numero record di “toccate” e l’arrivo per la prima volta di un player di rilievo come Costa Crociere, con la conferma di Msc e l’aggiunta di altre imbarcazioni nel segmento “luxury”. Arrivano buone notizie per la stagione crocieristica del 2022 nel porto di Brindisi, secondo quanto è stato annunciato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale. Il calendario si snoda tra i mesi di aprile e quelli di novembre, per un...

