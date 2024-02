Gaia Gentile vittima di un furto in auto: le hanno portato via anche gli strumenti musicali. «Un colpo al cuore»

Un furto che le ha fatto male all'anima. Gaia Gentile, cantante barese (nota per aver partecipato anche a Ballando con le stelle), ha perso anche i propri strumenti musicali. Lo scrive lei sui propri social: «Distrutti tra stanchezza e gioia, torni a casa per goderti le fatiche, invece ti arriva una mazzata al cuore...Rubate le valigie con tutte le cose più belle che avevi, portafogli, soldi e documenti, ma soprattutto perdi tutti gli strumenti musicali, al cui interno c’era il lavoro di anni!».

Era a Caserta, in pizzeria con il suo compagno (Nicolò Pantaleo) e il produttore, di ritorno da Roma. Rompendo il finestrino dell'auto, i ladri sono riusciti a portare via strumenti musicali e oggetti personali.

Chi è Gaia Gentile

Gaia Gentile, comincia già da bambina a coltivare la passione del canto unendola sin da subito allo studio del pianoforte. A soli 17 anni comincia la carriera professionale, sia da solista che all’interno del gruppo vocale a cappella “Mezzotono” con il quale ha partecipato a concerti e festival in tutto il Mondo, dall’ Algeria alla Germania, dagli Emirati Arabi Uniti alla Malaysia, Singapore, Hong Kong, Cina, Indonesia, Sry Lanka, Thailandia, Birmania, Kuwait, Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia, Argentina, Cile, Zimbawe, Zambia, Svizzera, Russia ecc. È stata vocalist nel programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci nell’edizione 2017.

Ha conseguito il diploma presso “L’Accademia Artisti” di Roma per poter abbinare alla musica lo studio e la passione per il teatro. Ha lavorato con artisti di fama internazionale come Noa, Giò di Tonno, Mario Rosini, Giuseppe Milici e Tony Esposito. Ha poi condiviso il palco di festival jazz al fianco dei grandi Swingle Singers, the Magnets, Full Moon e Neri per Caso. Ha partecipato al disco di Caparezza Prisoners come corista. Vincitrice del bando Pugliasounds record 2021. Nel 2021 partecipa a Musicultura, vincendo il premio come "Miglior Performance della Serata".