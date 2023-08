"Fate meno baccano". E scoppia la rissa: anziano aggredito con il bastone

È bastata la richiesta di “fare meno baccano” per scatenare una rissa nel cuore di Altamura. Questa la brutta avventura che ha visto suo malgrado protagonista un turista in visita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un altamurano trapiantato a Milano, avrebbe rimproverato un gruppo di ragazzi chiedendo di fare meno confusione vista l’ora tarda. Dopo un diverbio, le parti sarebbero venute alle mani e secondo alcuni passanti, uno dei ragazzi avrebbe utilizzato il bastone dell’anziano signore per colpirlo al volto, prima di darsi alla fuga.

Soccorsi e indagini

Per l’uomo è stato necessario l’intervento del 118 e il successivo trasporto in ospedale. La vicenda è avvenuta all’incrocio tra corso Federico II e vico Sant’Andrea dove ancora questa mattina sono visibili sulla scalinata le chiazze di sangue lasciate dal ferito. Sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine per cui non è chiaro se l’uomo abbia o meno presentato denuncia.

Qualcosa in più potranno dirlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e soprattutto i testimoni dell’accaduto.

L'esasperazione dei residenti



La vicenda è stata resa nota questa mattina dal consigliere Gianni Moramarco che ha diffuso sui social la segnalazione, carica di esasperazione, da parte di un residente del centro storico: “𝘊𝘪𝘢𝘰 𝘎𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘵𝘪 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘰 𝘰𝘳𝘮𝘢𝘪 𝘦𝘴𝘢𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘰 𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢 𝘵𝘦 𝘪𝘰 𝘳𝘪𝘦𝘴𝘤𝘢 𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘥 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘢 𝘪𝘯𝘴𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘰𝘳𝘮𝘢𝘪 abb𝘪𝘵𝘶𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰.𝘕𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘪 𝘦 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘢 𝘓𝘢𝘶𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘴𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 20.30 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘢𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘰𝘭𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢, 𝘮𝘢 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘥𝘦 𝘢𝘥𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘰𝘭𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪𝘯𝘪 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘤𝘢𝘤𝘤𝘰 𝘭'𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘻𝘰𝘯𝘢. 𝘚𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘮𝘢𝘤𝘤𝘩𝘪𝘯𝘦, 𝘧𝘶𝘮𝘢𝘯𝘰, 𝘶𝘳𝘭𝘢𝘯𝘰, 𝘴𝘪 𝘶𝘣𝘳𝘪𝘢𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘰𝘤𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘷𝘰𝘭𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪. 𝘐𝘯𝘷𝘦𝘤𝘦 𝘪 𝘤𝘭𝘢𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘤𝘤𝘩𝘪 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪.

𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘧ini𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘦, 𝘢𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘦 𝘢 𝘤𝘩𝘪 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘮𝘢𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘢 𝘦𝘥 𝘦𝘷𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦.

𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘪 100 𝘧𝘪𝘳𝘮𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘻𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘗𝘦𝘵𝘳𝘰𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢, 𝘰𝘳𝘮𝘢𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘦 𝘧𝘢.

𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦 𝘢 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘪 𝘮𝘦𝘵𝘳𝘪 𝘥𝘢 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘔𝘢𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘵𝘶𝘳𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲ua𝘭𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘣𝘢𝘤𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘭'𝘰𝘳𝘢𝘳𝘪𝘰.

𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘢𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘰. "

Da palazzo di città nessuna reazione.