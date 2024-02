Elezioni comunali a Bari, il Pd ha scelto: il candidato è Vito Leccese. Ma Emiliano puntualizza: primarie con Laforgia possibile soluzione

E' Vito Leccese, il capo di gabinetto del sindaco di Bari Antonio Decaro, il candidato ufficiale del Pd alle prossime elezioni comunali di Bari.Lo ha deciso, nella tarda serata di ieri, l'assemblea cittadina del Partito democratico.

Si tratta di una scelta adottata all'unanimità ma in 5 su 41 grandi elettori si sono astenuti, sono coloro che appoggiano la candidatura dell'avvocato Michele Laforgia.

"Mi auguro che una grande personalità come Vito Leccese riesca a ricucire il quadro politico e anche quello delle amicizie, perchè tutto questo avviene tra persone che hanno rapporti di amicizia e stima reciproca". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della tappa a Bari della seconda edizione del Roadshow "Verso Sud, parlando delle Comunali di Bari e della scelta del Pd di candidare Vito Leccese. "Michele Laforgia - ha detto parlando dell'avvocato sostenuto invece da Sinistra italiana, Italia Viva, Socialisti e diversi movimenti - è dentro la nostra storia, come Vito è dentro la storia delle amministrazioni comunali degli ultimi 20 anni.

Da giovane rampante politico di Bari prima del 1990 si è trasformato in sostegno silenzioso dei sindaci, basato su competenze, stile, intelligenza e rapporto con la gente. E' una scelta molto importante quella del Pd".

"Resta il fatto che Michele Laforgia è una personalità altrettanto interessante e forte" alla pari di quella di Vito Leccese, "quindi una intesa tra di loro rimane essenziale". "Una intesa che mi auguro possano trovare presto, se poi proprio non ci riescono rimane la solita mia proposta, si possono fare delle primarie come una grande festa. Non ci sarebbe niente di male, non è la battaglia della vita né per Laforgia né per Leccese, facessero le primarie e ci togliessero da questa angoscia".

Le contestazioni

Non sono mancate le frizioni, c'è stato anche un documento-lettera indirizzato alla segretaria Schlein da parte di un gruppo che sosteneva il deputato Marco Lacarra che ha contestato alcune decisioni, a cominciare dal congelamento delle candidature lo scorso dicembre. Ma alla fine con 36 voti è passata la mozione presentata dal senatore Francesco Boccia, quella di Leccese candidato del Pd. La settimana prossima la scelta verrà condivisa con il resto della coalizione e si porrà il problema di provare a fare sintesi: ci sono alcuni partiti (Sinistra italiana, Socialisti, Azione) e movimenti che appoggiano la candidatura di Michele Laforgia. Se non si dovesse arrivare ad una intesa il centrosinistra barese rischia di presentarsi alle urne diviso.

Il documento approvato ieri sera

«Il Partito Democratico responsabilmente deve affrontare questo momento con scelte opportune e coraggiose con l'obiettivo di ricercare l'unità e la salvaguardia dell'esperienza positiva maturata in questi ultimi vent'anni a partire dalla Primavera pugliese, anche rinunciando ad esprimere per la candidatura un proprio iscritto» si legge nel documento approvato stasera. Nel suo intervento finale il senatore Francesco Boccia ha ringraziato e preso atto del passo indietro da parte dei tre autorevoli esponenti del proprio partito in favore della proposta di candidatura di Vito Leccese. «L'assemblea cittadina del Pd ha scelto il nome su cui puntare alle prossime amministrative di Bari: Vito Leccese - così commenta a margine dell'assemblea Domenico De Santis, segretario regionale del Pd Puglia - sarà lui il candidato del Pd».

Le dichiarazioni a caldo

«Quando ho varcato per la prima volta la soglia del Comune di Bari, avevo 22 anni, moltissimi capelli e le gambe che mi tremavano. Ma dentro, una passione incrollabile: quella di un ragazzo che voleva a tutti i costi battersi per i diritti, per l'ambiente, per la pace, per una città con meno diseguaglianze e più giustizia sociale. Da allora sono stato consigliere comunale, ho fatto l'assessore, il parlamentare, per poi ricoprire ruoli più tecnici, affiancando i sindaci che si sono succeduti negli ultimi 20 anni. Li ho ascoltati, sempre, e sempre ho provato con tutto me stesso ad aiutarli e supportarli e sopportarli anche, per il bene della città». Sono le prime parole da candidato sindaco del Pd a Bari di Vito Leccese, scelto ieri dall'assemblea Dem cittadina. «Ho provato - scrive su facebook - a praticare il dialogo, da sempre, con tutti. Ho provato a coltivare lo spirito di squadra come farò della mia azione politica e amministrativa. Perché credo fermamente che anche il migliore dei sindaci, senza un'ottima squadra al suo fianco, sia destinato a fallire. Una squadra. Ecco, è quella che vorrei intorno a me da oggi, mentre con emozione e immensa gratitudine mi metto a disposizione della comunità politica che mi ha indicato come candidato sindaco». «Una squadra - aggiunge - che vada oltre i personalismi, che sappia unire, collaborare, per crescere. Per vincere. Esco dunque da quella stanza di fianco, da quel silenzio, per tornare alla luce dei riflettori».