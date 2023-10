In vista delle Elezioni Comunali di Bari 2024 Nichi Vendola firma un endorsement nei confronti di Michele Laforgia, Francesco Boccia si candida a “facilitatore”: nel centrosinistra, è il momento della discesa in campo dei pesi massimi.

Comunali a Bari, Vendola lancia la candidatura di Laforgia

APPROFONDIMENTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE Corsa alle Comunali, Lacarra avverte: «Chi divide faccia un passo indietro». Il Pd punta sul deputato BARI Bellomo apre ai civici: «Non è un dogma il candidato di partito» ELEZIONI AMMINISTRATIVE Il Pd “avvicina” le primarie, spunta l'ipotesi gazebo anche a Bari: «Strumento nel nostro Dna» BARI Comunali a Bari, centrodestra a caccia del nome: sfuma Filograno, spunta Picaro



La coalizione torna oggi al tavolo politico, con la novità dell’apertura, a pieno titolo, alle realtà della “convenzione”, che lunedì si sono riunite per mettere a punto i contributi da fornire agli alleati. Poi, nelle ultime ore, è stato l’ex governatore a spostare più in là l’asticella: non sarà lui a tentare la successione ad Antonio Decaro in fascia tricolore ma, in una lettera a Repubblica, spiega perchè non intende tornare alla politica attiva, in senso stretto e, soprattutto, lancia la candidatura di Michele Laforgia. «In questo momento, non possiamo che esprimere apprezzamento e gratitudine per queste sue dichiarazioni. È tutto da costruire ma la disponibilità di Michele Laforgia e le parole del presidente Vendola sono un ottimo viatico per il lavoro che c’è ancora da fare. Qualche settimana fa, abbiamo registrato la disponibilità di Michele Laforgia a mettersi al servizio di Bari e non solo di un progetto identitario. Ora, c’è da costruire», commenta a caldo la numero due dell’associazione “La Giusta Causa”, Annamaria Candela. Oltre alla realtà in questione, della delegazione fanno parte anche “La Scossa”, che vede tra i fondatori l’ex assessore Ludovico Abbaticchio, “il Corsivo”, che può contare sull’ex parlamentare Giusy Servodio, Casa del Popolo e Fridays for Future.

Comunali a Bari, oggi il vertice



Non è ancora il momento dei nomi, s’intende: anche il vertice di oggi è convocato per continuare a lavorare alle linee guida sui punti programmatici, che dovrebbero essere pronte entro la metà del mese, nonostante dall’ala sinistra della coalizione abbiano chiesto più tempo. Sul tavolo del numero uno del Partito democratico barese, Gianfranco Todaro, ci sono già le bozze di “Sud al Centro”, maggiormente incentrata sul decentramento, di Italia Viva e Più Europa. In compenso, le parole di Vendola aprono un fronte, se si conta che un altro appoggio di peso, nei confronti di Laforgia, era arrivato dagli uomini di Azione e Fabiano Amati, che pure invitavano il penalista e i suoi avversari a cimentarsi con le primarie. «Noi sosteniamo il candidato della sinistra e lo facciamo, come diciamo da tempo, chiedendo al tavolo stesso di fare sintesi. Il presidente Vendola fa un endorsement che riteniamo naturale», spiega il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, Salvatore Lospalluto.



Non che basti a giungere alla fumata bianca: «Una figura autorevole che esprime un candidato autorevole», commenta cauto Todaro, pur chiarendo che «sommare autorevolezza ad autorevolezza non dà come risultato un nome unitario e servono altri passaggi». Quanto basta per essere cauti. D’altro canto, per arrivare all’unitarietà, il Pd è pronto a mettere in campo un altro big: il capogruppo al Senato, Francesco Boccia. Sherpa nazionale e già coordinatore della mozione che ha portato Elly Schlein sulla poltrona più alta del Nazareno e della segreteria, sarà presente all’assemblea del partito, in agenda per sabato 21. Sarà quella la sede nella quale provare a fare sintesi, dal momento che i dem hanno almeno una terna di candidati potenziali, a partire dall’onorevole Marco Lacarra – che, intanto, ha lanciato le sue “Officine Progressiste” - e passando per gli assessori Paola Romano e Pietro Petruzzelli. Lo statuto e le regole interne non contemplano l’idea di un tris in una eventuale consultazione popolare e toccherebbe scendere almeno a due nomi. L’obiettivo dichiarato, invece, è arrivare a una sola proposta condivisa, da portare al cospetto degli alleati. Ora, con un tassello in più da aggiungere al mosaico.