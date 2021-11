L'area industriale barese in espansione: arriva il colosso della logistica, 100 assunzioni

Se il premier Draghi martedì scorso è stato nell’area industriale di Bari, non lo avrà fatto certo per un endorsement generico alla Puglia o a chi la governa. Il Presidente del Consiglio ci ha abituato ad azioni mirate, frutto di strategie più ampie, in questo caso quella della transizione ecologica. Tema trattato dai grandi del mondo riuniti a Roma per il G20 e a Glasgow per la Cop26, la conferenza Onu sul clima apertasi ieri. Come detto da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati