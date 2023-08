Barletta, la Disfida vola oltre i confini: lo spot di Piva negli aeroporti di Puglia. E Pasotti interpreta Fieramosca

La Disfida di Barletta spicca il volo e decolla verso una dimensione internazionale. Nel 520° anniversario del fatto d’armi tra italiani e francesi del 13 febbraio 1503, la rievocazione storica assumerà i contorni del grande evento da esportare oltre i confini nazionali. A favorire questa possibilità la partnership siglata tra il comune di Barletta e Aeroporti di Puglia società nella cui sede è stata ospitata la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni previste tra il 3 e il 10 settembre.



«Ci è sembrato giusto - hanno spiegato il presidente di AdP Antonio Vasile e il consigliere di amministrazione Ruggiero Dicorato - far venir fuori la Disfida dal suo territorio. L’evento raggiungerà tutti gli scali aerei regionali polarizzando l’interesse di oltre 6 milioni di viaggiatori grazie alla proiezione di uno spot con la regia di Alessandro Piva».



Rispondendo alle polemiche nate a Barletta circa l’opportunità di presentare a Bari l’evento fiore all’occhiello della città, Vasile ha evidenziato come la Disfida sia «un dono per tutta la Puglia» e come di conseguenza non ci sia stato «nessuno scippo».

Il sindaco di Barletta

Dello stesso avviso il sindaco di Barletta Cosimo Cannito. «Abbiamo scelto per la presentazione uno dei luoghi simbolo della nostra regione. Grazie a questa iniziativa si consolida la caratura di un evento che di anno in anno accresce la fama di Barletta e il numero dei visitatori che vogliono assistervi». Per il primo cittadino «La Disfida non deve essere solo folclore, bensì un appuntamento che nel binomio storia/cultura deve rappresentare la città in tutto il mondo, così come già accaduto con alcuni capolavori della collezione De Nittis esposti negli Stati Uniti».

La rievocazione storica



L’edizione 2023 della rievocazione storica segnerà il ritorno nel fossato del Castello del certame cavalleresco, assente dal 2019 a causa della pandemia e ha aggiunto il primo cittadino «poggerà l’organizzazione del programma sulle solide fondamenta di intelligenti sinergie grazie alle quali si candida a diventare un momento di assoluto rilievo di cui trarrà benefici anche l’ampio indotto».

Il nuovo percorso della Disfida è stato messo in risalto anche dal dirigente regionale del dipartimento turismo Aldo Patruno che ha indicato in Barletta «una città sintesi della qualificazione culturale». «La Disfida - ha spiegato Patruno - con la sua prerogativa storica, culturale ed ora anche cinematografica, si interconnette alla perfezione con il sistema della promozione che punta a valorizzare il territorio incrementandone l’internazionalità».

A rendere maggiormente attrattivo l’evento, un cast di attori di rilevanza nazionale scelto dal direttore artistico Alessandro Piva e dal regista Francesco Gorgoglione con il supporto del Teatro pubblico pugliese. Ettore Fieramosca sarà interpretato da Giorgio Pasotti, al suo fianco nei panni di Elvira da Cordova ci sarà invece Ludovica Coscione, reduce dal grande successo conseguito con “Mare fuori”. Giovanni Calcagno sarà l’antagonista francese Guy de La Motte mentre la voce narrante sarà quella del celebre doppiatore Fabrizio Vidale.

«Il fenomeno Disfida – ha spiegato il direttore artistico – mi ha dato l’opportunità di scoprire una città vera con una propria identità. Spero che l’edizione corrente richiami tanto pubblico».

