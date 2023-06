Treno Bari-Napoli, Decaro pronto al primo viaggio a luglio: «Una vittoria per i cittadini»

Già nelle scorse settimane il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini aveva parlato della realtà di un primo collegamento diretto in treno tra Napoli e Bari in tempi brevi, a partire dal 10 luglio. Questa mattina è tornato sull'argomento al congresso della Ugl, nella città partenopea. «Negli anni tanti si sono lamentati del collegamento diretto Napoli-Bari, siccome a me piacciono le sfide, entro metà luglio ci sarà il primo viaggio del collegamento diretto Napoli-Bari. Lascio agli altri le chiacchiere - ha dichiarato Salvini - Ovvio che in otto mesi non recuperi un ritardo di trent'anni, ma credo che tutti i sindaci ci stiano riconoscendo velocità e concretezza».

Le parole di Decaro

Ha commentato le dichiarazioni del ministro anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha ringraziato il ministro. «Speriamo nei prossimi giorni di conoscere i dettagli del servizio così da comunicarlo ai cittadini, perché questa è una vittoria soprattutto per loro - ha detto il primo cittadino barese - Se oggi Bari è una città diversa con una forte vocazione turistica e matura a tal punto da essere considerata una capitale del nuovo Sud, è anche merito dei cittadini, delle imprese, degli operatori che lavorano e investono sul territorio».

La richiesta di un collegamento diretto tra Napoli e Bari

La richiesta di un collegamento tra le due città del sud Italia era stata avanzata dallo stesso Decaro e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nell'ambito di un protocollo d'intesa tra le due città siglato lo scorso 4 maggio.

Dopo la richiesta formale rivolta al ministero dei Trasporti e al gruppo Rfi, i due sindaci furono convocati a Roma in una riunione operativa, alla presenza del ministro Matteo Salvini, per concordare le modalità di avvio del servizio sperimentale.