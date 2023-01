Con la tradizionale fiera ad essi dedicata ormai alle porte (è in programma, a onor di cronaca, il 17, il 21 e 22 febbraio), a Rutigliano stanno per tornare i caratteristici fischietti in terracotta.

Lo spoiler arriva, direttamente, dai canali social del museo del fischietto «Domenico Divella» sotto forma di indovinello. «Il primo è della sua città, viene da Bari e aspira alla santità»: e, così, un simpatico manufatto in terracotta raffigurante Antonio Decaro, sindaco di Bari, anticipa il ritorno dei fischietti nella cittadina barese. Il primo cittadino, in versione «Sant'Antonio» per l'occasione, è ritratto con una sciarpa bianco e rossa al collo (omaggio alla squadra di calcio della sua città), un libro blu dal titolo «Progetti per Bari» sottobraccio e, tra le mani, una scopa ed una paletta.

Il post promozionale



«L'avete riconosciuto?» è il dilemma posto dagli autori del simpatico post promozionale. «Non è chiaro se sono i fischietti a voler prendere vita o le persone a voler diventare a tutti i costi fischietti» ha simpaticamente commentato il figulo Francesco Laforgia, autore dell'opera in questione (realizzata, rigorosamente, dal vivo). Proprio i fischietti viventi, intanto, sono la grande sorpresa del variegato programma dell'edizione 2023 della fiera, la prima senza il folklore e la simpatia dell'artista di strada barese Vito Guerra, in arte «Piripicchio».

L'omaggio

Quest'ultimo, scomparso ad agosto scorso all'età di 78 anni, è stato omaggiato, nella serata di ieri, durante la cerimonia di presentazione del trentaquattresimo concorso nazionale del fischietto in terracotta, manifestazione abbinata alla fiera stessa che, puntualmente, richiama, a Rutigliano, artisti da ogni angolo d'Italia. Nella città dell'uva, insomma, fervono i preparativi: martedì 17 si alzerà il sipario sulla fiera con il corteo dei cavalli di Sant'Antonio Abate e la benedizione negli animali; le simpatiche bancarelle dei fischietti, invece, animeranno il borgo antico per tutta la giornata. Le stesse saranno al centro dell'intrattenimento anche nel fine settimana (21 e 22 febbraio) tra concerti musicali, visite guidate, mostre e tanto altro.