Pizzeria di Michele, a settembre una sede anche a Bari

La storica pizzeria Da Michele apre anche a Bari, il prossimo 15 settembre, dopo l'apertura della sede di Lecce avvenuta qualche mese fa.

Apertura il 15 settembre

La data comunicata via social dopo lunghi mesi di attesa, in seguito all’annuncio della volontà di aprire un ristorante a Bari. Il ristorante sarà in corso Vittorio Emanuele II. Si tratta della seconda apertura in Puglia dopo Lecce, per la catena che conta ben 26 sedi in tutto il mondo. Come sottolineano in una nota: «La seconda apertura in Puglia richiama nel design lo stile antico della casa madre, con un tocco di originalità rispetto ai colori nuovi, che arricchiscono l’immancabile verde di via Sersale».