La classifica delle 50 migliori pizze al taglio in Italia: quattro locali premiati in Puglia

Torna la classifica di 50 Top Pizza per le migliori pizze al taglio in Italia. Tra le prime cinquanta anche due locali di Lecce, uno di Bari e uno di Altamura, ancora nel Barese. La guida delle migliori pizzerie al mondo, la più influente e desiderata dai pizzaioli, incorona Pizzarium di Gabriele Bonci per il terzo anno consecutivo la Migliore Pizza in Viaggio (da taglio e asporto d’Italia). Al secondo posto Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare, terzo posto per Lievito Pizza, Pane del giovane Francesco Arnesano.

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE A Pasta, carne e pesce: ecco cosa mangiano i giocatori del Lecce in... SAN BENEDETTO DEL TRONTO Cena di pesce in quattro, maxi-conto da 508 euro (280 solo per i... SOCIAL Briatore, la pizza "da ricchi" promossa da Michelle... LECCE Cara pizza, da Briatore al Salento. I pizzaioli: «Non meno di 5... LA PROVOCAZIONE Nasce la Briatora salentina: la pizza salatissima a 99 euro

Una guida frutto del lavoro degli ispettori di 50 Top Pizza che, come da princìpi delle diverse guide targate “50 Top”, hanno esaminato attentamente e anonimamente un alto numero di pizzerie, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Il tutto ponendo una particolare attenzione su aspetti quali: qualità delle materie prime, ambiente, pulizia e cura dei dettagli.

Le 50 migliori pizzerie da taglio: la classifica