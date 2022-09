Crolla scaffalatura alla Corte d'Appello di Bari, un ferito grave. Rischia di perdere la mano

È crollata, nella tarda mattinata di oggi, una scaffalatura nell’aula magna della Corte d’Appello di Bari, mentre erano in corso le attività elettorali.

Almeno un ferito grave

Al momento si parla un ferito grave e rischia di perdere una mano, anche se sono ancora in corso accertamenti in tal senso, mentre diverse persone sono giunte in pronto soccorso con lievi traumi. L’episodio è accaduto in tarda mattinata, intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo Spesal per i rilievi, oltre al 118 che ha trasportato il ferito al Policlinico.